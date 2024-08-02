Байден: Убийство лидера ХАМАС не поможет остановить огонь в Газе

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что убийство лидера палестинской исламистской группировки ХАМАС Исмаила Хании не поможет в достижении прекращения огня в секторе Газа.

Об этом Байден сказал журналистам поздно вечером в четверг, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Риск эскалации войны на Ближнем Востоке вырос после того, как Иран пригрозил отомстить Израилю за убийство Хании в Тегеране.

ХАМАС и иранский Корпус стражей исламской революции подтвердили смерть Гании, который участвовал в непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве международных переговорщиков.

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Иран заявил, что убийство произошло через несколько часов после того, как Гания присутствовал на церемонии приведения к присяге нового президента страны.

"Это не поможет", – сказал Байден журналистам, когда его спросили, не разрушило ли убийство Гании шансы на заключение соглашения о прекращении огня.

Байден также сообщил, что ранее в четверг имел прямой разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Правительство Нетаньяху не взяло на себя ответственность за убийство, но он заявил, что Израиль в последнее время нанес сокрушительные удары по марионеткам Ирана, в том числе по ХАМАС и ливанской "Хезболле", и будет жестко отвечать на любую атаку.

Напряженность в отношениях Израиля с Ираном и "Хезболлой" усиливает опасения относительно расширения конфликта в регионе, который и без того находится на грани на фоне вторжения Израиля на сектор Газа в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты не причастны к убийству Хании в Тегеране и не знали о нем.

Высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства Хании.