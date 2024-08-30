В Греции ученикам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках

Греческое правительство решило с 11 сентября обязать учеников во время уроков держать свои мобильные телефоны в школьных портфелях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет местная газета То Віма.

После встречи между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и министром образования Кириакосом Пирракакисом власти объявили о новых изменениях в школах на следующий учебный год.

Среди них упомянули и запрет использования мобильных телефонов учениками во время занятий.

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"Мы призываем учеников, родителей и учителей поддержать нас в этих усилиях. Мобильным телефонам не место в школах. Вы можете приносить телефоны в школу, но они должны оставаться в ваших сумках в течение всего учебного дня", – пояснил Мицотакис.

Греческий премьер сослался на научные данные, согласно которым использование мобильных телефонов во время обучения влияет на учебный процесс.

Также греческое правительство объявило о дополнительном постоянном трудоустройстве 10 тысяч новых учителей, внедрении новых технологий в школах по всей Греции, а еще – кампанию по противодействию буллингу среди школьников.

Греция – не единственная европейская страна, которая прибегает к ограничениям на использование телефонов в школах.

Ранее сообщалось, что во Франции с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы должны будут оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.

В начале этого года Нидерланды ввели запрет на использование смартфонов в средних школах, а в сентябре их примеру последуют начальные школы.