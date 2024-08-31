Почему немецкие "друзья Путина" могут одержать победу и какие последствия это будет иметь

Уже в эти выходные пророссийские силы смогут праздновать победу на местных выборах в двух восточногерманских федеральных землях: Саксонии и Тюрингии.

Речь идет об "Альтернативе для Германии" (АдГ), чьи российские связи ни для кого не являются секретом, а также об ультралевом "Альянсе Сары Вагенкнехт" (BSW) – новую политическую силу, чьи высокие рейтинги вполне позволяют ей диктовать условия для местных коалиций.

Региональные выборы в Германии должны стать своеобразным тестом перед общенациональным голосованием через год.

Эти выборы, особенно в свете разговоров о возможном уменьшении объемов немецкой помощи, приобретают очень большое значение и для нашего государства, предупреждает журналистка "Европейской правды" Иванна Костина в статье Угроза с двух флангов: как "друзья Путина" могут впервые получить власть в Восточной Германии. Далее – краткое ее изложение.

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Саксония является крупнейшей из трех земель, где в сентябре проходят выборы в ландтаги (земельные парламенты).

Сейчас там руководит коалиция Христианско-демократического союза (ХДС), "Зеленых" и Социал-демократической партии (СДПГ) под руководством известного украинской общественности Михаэля Кречмера.

Известного, к сожалению, не с лучшей стороны. В частности, он призывал к сокращению военной поддержки Украины и к переговорам о мире. А перед этим – предлагал Украине уступить часть своей территории ради прекращения огня.

Его позиция в этом смысле не совпадает с магистральной линией ХДС.

Однако она вполне вписывается в общие настроения на востоке Германии, жители которого более восприимчивы к антизападной пропаганде и до сих пор сохраняют определенные сантименты к России.

Кречмер до сих пор остается самым популярным политиком в Саксонии.

Региональный лидер "АдГ" Йорг Урбан находится на втором месте с лишь 13% поддержки.

Если же говорить о партийных симпатиях, то "АдГ" и ХДС идут нога в ногу, обе партии набирают около 30% голосов.

Здесь, по результатам выборов 1 сентября, коалицию с ультраправой "Альтернативой для Германии" может создать "Альянс Сары Вагенкнехт". На первый взгляд, альянс ультраправых и ультралевых выглядит странно. Однако Вагенкнехт, которую называют подругой Путина, называет условием для региональных коалиций именно совпадение позиций по войне в Украине.

Еще одной землей, где 1 сентября пройдут выборы, является Тюрингия. И шансы прихода там к власти "друзей Путина" пока кажутся самыми высокими.

Бесспорным фаворитом здесь является "Альтернатива для Германии".

Второе место в опросе занимает ХДС с 23% поддержки, на третьем – "Альянс Сары Вагенкнехт" с 17%. Четвертое место у Левой партии, которая имеет 13%.

Но в этой земле почти патовая ситуация, потому что будет достаточно сложно создать большинство. И ХДС, и "Альянс Сары Вагенкнехт" исключили сотрудничество с "АдГ", чье тюрингское объединение Федеральное ведомство по защите конституции классифицирует как правоэкстремистское.

Если подытожить, выглядит так, что несмотря на вероятную победу "Альтернативы для Германии" во всех трех восточных землях другие партии будут пытаться всеми силами не допустить ее к руководству земельными правительствами.

Но на этом фоне рычаги влияния может получить другая пропутинская сила с другой стороны политического спектра. Которая сделала остановку поддержки Украины своим главным требованием.

И это является тревожным сигналом перед общегерманскими выборами, которые состоятся уже в следующем году.

Подробнее – в материале Иванны Костиной Угроза с двух флангов: как "друзья Путина" могут впервые получить власть в Восточной Германии.