Чому німецькі "друзі Путіна" можуть отримати історичну перемогу і які наслідки це матиме

Вже цими вихідними проросійські сили зможуть святкувати перемогу на місцевих виборах до двох східнонімецьких федеральних земель: Саксонії і Тюрингії.

Йдеться про "Альтернативу для Німеччини" (АдН), чиї російські зв’язки ні для кого не є секретом, а також ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) – нову політичну силу, чиї високі рейтинги цілком дозволяють їй диктувати умови для місцевих коаліцій.

Регіональні вибори у Німеччині мають стати своєрідним тестом перед загальнонаціональним голосуванням за рік.

Ці вибори, особливо в світлі розмов про можливе зменшення обсягів німецької допомоги, набувають дуже великого значення і для нашої держави, попереджає журналістка "Європейської правди" Іванна Костіна в статті Загроза з двох флангів: як "друзі Путіна" можуть вперше отримати владу у Східній Німеччині. Далі – стислий її виклад.

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Саксонія є найбільшою з трьох земель, де у вересні проходять вибори до ландтагів (земельних парламентів).

Нині там керує коаліція Християнсько-демократичного союзу (ХДС), "Зелених" та Соціал-демократичної партії (СДПН) під керівництвом відомого українській громадськості Міхаеля Кречмера.

Відомого, на жаль, не з кращого боку. Зокрема, він закликав до скорочення військової підтримки України і до переговорів про мир. А перед цим – пропонував Україні поступитися частиною своєї території заради припинення вогню.

Його позиція у цьому сенсі не збігається з магістральною лінією ХДС.

Проте вона цілком вписується в загальні настрої на сході Німеччини, жителі якого більш сприйнятливі до антизахідної пропаганди і досі зберігають певні сентименти до Росії.

Кречмер досі залишається найпопулярнішим політиком у Саксонії.

Регіональний лідер "АдН" Йорг Урбан знаходиться на другому місці з лише 13% підтримки.

Якщо ж говорити про партійні симпатії, то "АдН" і ХДС йдуть нога в ногу, обидві партії набирають близько 30% голосів.

Тут, за результатами виборів 1 вересня, коаліцію з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" може створити "Альянс Сари Вагенкнехт". На перший погляд, альянс ультраправих та ультралівих виглядає дивно. Проте Вагенкнехт, яку називають подругою Путіна, називає умовою для регіональних коаліцій саме співпадіння позицій щодо війни в Україні.

Ще однією землею, де 1 вересня пройдуть вибори, є Тюрингія. І шанси приходу там до влади "друзів Путіна" наразі видаються найвищими.

Безперечним фаворитом тут є "Альтернатива для Німеччини".

Друге місце в опитуванні посідає ХДС з 23% підтримки, на третьому – "Альянс Сари Вагенкнехт" з 17%. Четверте місце у Лівої партії, яка має 13%.

В цій землі майже патова ситуація, бо буде досить складно створити більшість. І ХДС, і "Альянс Сари Вагенкнехт" виключили співпрацю з "АдН", чиє тюринзьке об'єднання Федеральне відомство з питань захисту конституції класифікує як правоекстремістське.

Якщо підсумувати, виглядає так, що попри ймовірну перемогу "Альтернативи для Німеччини" у всіх трьох східних землях інші партії намагатимуться всіма силами не допустити її до керівництва земельними урядами.

Але на цього тлі важелі впливу може отримати інша пропутінська сила з другого боку політичного спектра. Яка зробила зупинку підтримки України своєю головною вимогою.

І це є тривожним сигналом перед загальнонімецькими виборами, які відбудуться вже наступного року.

Докладніше – в матеріалі Іванни Костіної Загроза з двох флангів: як "друзі Путіна" можуть вперше отримати владу у Східній Німеччині.