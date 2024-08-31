В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса: шестеро раненых

В городе Зиген немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия вечером 30 августа женщина напала на пассажиров автобуса, который направлялся на фестиваль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным полиции, на момент нападения в автобусе находились не менее 40 человек. Водитель, услышав суету, сразу остановил автобус и открыл все двери, позволив людям убежать.

В результате нападения пострадали по меньшей мере шестеро в возрасте 16-30 лет, трое уже покинули больницу.

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"Сейчас у нас нет информации о террористической атаке", – подчеркнули правоохранители.

По информации Spiegel, подозреваемая в нападении 32-летняя женщина – гражданка Германии, которая ранее привлекалась к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что она наносила удары без разбора и, вероятно, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков. По прибытии полиции женщина сразу же сдалась правоохранителям.

В Германии уже некоторое время продолжаются дискуссии относительно ужесточения законов, регулирующих ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.

Они активизировались после того, как 23 августа три человека погибли и еще восемь получили ранения в результате ножевого нападения на городском фестивале в немецком городе Золинген.

После этого немецкие власти также начали активнее говорить об усилении мер по депортации, поскольку по подозрению в нападении арестовали гражданина Сирии.