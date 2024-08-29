Снятие ограничений на удары Украины по РФ: Каждое государство ЕС будет решать само

Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в Брюсселе в четверг, 29 августа, обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары по целям в России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что министры Евросоюза обсуждали возможность снятия ограничений на радиус действия оружия, предоставленного Украине.

"В конце концов, вывод заключается в том, что это – решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", – добавил он.

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Топ-дипломат Евросоюза обратил внимание, что некоторые государства-члены ЕС не предоставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют какую-либо практическую вовлеченность".

"Поэтому это не решение на европейском уровне", – констатировал Боррель.

Глава МИД Дмитрий Кулеба перед началом встречи министров говорил, что официальный Киев рассчитывает добиться согласия партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на территории России и вовремя получить такие возможности.

На днях неофициально сообщалось, что Украина планирует предоставить Белому дому перечень целей в России для ракет ATACMS в попытке убедить Байдена.