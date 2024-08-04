Массовые столкновения в Британии: полиция задержала более 90 человек

В Великобритании полиция задержала более 90 человек после того, как в субботу демонстрации переросли в столкновения в ряде городов и городков.

Об этом сообщает BBC, информирует "Европейская правда".

Стычки произошли в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте, кое-где бросали файеры, грабили магазины и нападали на полицию. Меньшие демонстрации в других местах не переросли в насилие.

В воскресенье в британских городах ожидаются новые протесты, хотя и не так много, как в субботу.

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Премьер-министр Кир Стармер заявил, что "право на свободу выражения взглядов и насильственные беспорядки, которые мы наблюдали, – это две очень разные вещи".

Всего в разных городах Британии задержали более 90 участников столкновений.

Накануне по нескольким городам в Великобритании прокатилась волна протестов и столкновений после нападения с ножом на детский танцевальный класс в Саутпорте, жертвами которого стали трое детей.

В понедельник 17-летний нападавший ворвался на мероприятие в Англии в танцевальной школе, посвященное Тейлор Свифт, и убил трех маленьких девочек. Еще восемь детей получили ранения.

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "национальной способности" для борьбы с насильственными беспорядками и участниками массовых беспорядков.