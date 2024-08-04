Масові сутички в Британії: поліція затримала понад 90 осіб

У Великій Британії поліція затримала понад 90 осіб після того, як у суботу демонстрації переросли у сутички у низці міст і містечок.

Про це повідомляє BBC, інформує "Європейська правда".

Сутички стались в Халлі, Ліверпулі, Брістолі, Манчестері, Сток-он-Тренті, Блекпулі та Белфасті, подекуди кидали фаєри, грабували магазини та нападали на поліцію. Менші демонстрації в інших місцях не переросли в насильство.

У неділю в британських містах очікуються нові протести, хоча і не так багато, як у суботу.

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Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що "право на свободу вираження поглядів і насильницькі заворушення, які ми спостерігали, – це дві дуже різні речі".

Загалом у різних містах Британії затримали понад 90 учасників сутичок.

Напередодні кількома містами у Великій Британії прокотилась хвиля протестів і сутичок після нападу з ножем на дитячий танцювальний клас у Саутпорті, жертвами якого стали троє дітей.

У понеділок 17-річний нападник увірвався на захід в Англії у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт, й убив трьох малих дівчат. Ще восьмеро дітей отримали поранення.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "національної спроможності" для боротьби з насильницькими заворушеннями та учасниками масових заворушень.