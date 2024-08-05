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Прокуратура просит 10 лет тюрьмы для чеха, подозреваемого в мародерстве в Украине

Новости — Понедельник, 5 августа 2024, 17:12 — Олег Павлюк

Обвинение в Пражском городском суде требует для бывшего военнослужащего Филиппа Симана десять лет заключения в тюрьме строгого режима по обвинению в мародерстве во время военных действий в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Чешская прокуратура обвиняет Симана как в службе в иностранных вооруженных силах, так и в преступлении мародерства в районе военных действий. За мародерство мужчине грозит от восьми до 20 лет заключения.

Прокурор Мартин Белый во время выступления в Пражском городском суде подчеркнул, что Украина и ее народ страдают от военного конфликта, поэтому нельзя мириться с действиями, которые ухудшают положение украинцев.

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Сам Симан во время выступления в суде признал, что во время участия в боевых действиях в Украине брал вещи из заброшенных украинских домов, но только на случай, если их захватят россияне. Он добавил, что тогда действовал по приказу военного начальства.

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"Я действительно взял некоторые вещи, о которых говорит обвинение, но я не брал их для того, чтобы обогатиться. Я мог взять гораздо более ценные вещи. Сегодня я знаю, что приказы начальства меня не оправдывают. Но как солдата меня учили подчиняться приказам", – добавил он.

27-летний Филипп Симан поехал в Украину в конце марта 2022 года и присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь". При этом он не имел разрешения от президента Чехии воевать в иностранной армии, как это требует чешское законодательство.

В Украине Симан служил в Ирпене и Буче, где ему поручили патрулировать окопы и проводить так называемые зачистки. Прокуратура утверждает, что Симан, выполняя приказы и в свободное от службы время, присваивал вещи как погибших солдат, так и гражданских – например ювелирные украшения, слитки золота и серебра и наличные.

В апреле 2022 года Симана задержали украинские военные, впоследствии он вернулся на родину. Суд над ним начался в прошлом месяце.

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