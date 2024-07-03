В Праге начался суд над чехом за мародерство в Украине

В Чехии 27-летний Филипп Симан, обвиняемый в службе в иностранной армии и мародерстве, предстал в среду перед Сенатом Пражского городского суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Согласно обвинительному акту, примерно через три недели после российского вторжения в Украину Симан поехал в Киев, где вступил в добровольческий вооруженный батальон "Карпатская Сечь", подчиненный украинской армии. Там он прошел базовую подготовку, получил оружие и вместе с группой из 11 других добровольцев, которыми он командовал, отправился в Ирпень и Бучу, где они должны были осуществлять патрулирование. Однако, согласно материалам дела, Симан грабил погибших солдат и гражданских лиц.

Таким образом он похитил, например, береты спецназовцев, ювелирные украшения, деньги, солнцезащитные очки, оружие, инвестиционные слитки из драгоценных металлов и дыхательную маску с самолета Ан-225 "Мрия", бывшего крупнейшего самолета, который был уничтожен российскими оккупантами во время авиаудара. Свое мародерство он также снимал на телефон. Примерно через три недели после прибытия в Украину его задержали по подозрению в мародерстве. После освобождения он вернулся в Чехию, оставив себе упомянутые вещи.

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Тем самым, по мнению прокурора, он совершил преступление службы в иностранных вооруженных силах и преступление мародерства в районе военных действий, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Симан признался в мародерстве в прошлом году журналистам газеты Seznam Zprávy. В среду в суде он заявил, что его заверили, что разговор был не для записи. Кроме того, он якобы солгал во время интервью. "Я хотел выглядеть лучше, интереснее. Поэтому я солгал в том интервью", – сказал он в суде.

"Это неправда, что я использовал свое положение для обогащения", – продолжил он. Симан рассказал суду, что главной мотивацией для поездки в Украину была его семья, которая частично происходит из Украины. "Несмотря на то, что я чех, я также украинец, и я считал своим долгом бороться за свою страну", – сказал Симан суду.

Он признал, что не просил у президента разрешения служить в иностранной армии.

Напомним, чешская полиция 10 мая вернула из Украины граждан, которые были арестованы там в середине апреля по делу о мошенничестве путем выманивания денег через телефонные звонки.

А в прошлом году в итальянской Генуе правоохранители задержали двух украинцев – 21-летнего парня и его 45-летнюю мать, которые якобы пытались выманить у генерала итальянских карабинеров Тео Лузи деньги.