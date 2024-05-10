Чехия экстрадировала из Украины шестерых граждан, которые из Одессы разводили людей на деньги

Чешская полиция 10 мая вернула из Украины граждан, которые были арестованы там в середине апреля по делу о мошенничестве путем выманивания денег через телефонные звонки, и готовится объявить обвинения.

Об этом агентству ČTK сообщили в полиции Чехии, пишет "Европейская правда".

Правоохранители уточнили, что Украина экстрадировала шестерых граждан Чехии, и в ближайшие дни с ними проведут следственные действия.

Чешская полиция уже предъявила обвинения 17 лицам по этому делу, троих из которых суд взял под стражу. Задержанным в Чехии инкриминируют участие в организованной преступной группировке, мошенничество и несанкционированный доступ к компьютерной системе и носителю информации.

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В случае признания вины фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Во время операции, скоординированной с чешской полицией, правоохранители в Украине арестовали также 17 украинцев. По данным украинской стороны, мошенничество организовал 40-летний украинец.

Следствие установило, что граждане Украины и Чехии создали колл-центр в Одессе, который от имени сотрудников чешского Национального банка звонил клиентам, сообщал о якобы взломе счета и предлагал перевести сбережения на так называемый "спасительный счет".

Обвиняемые обычно переводили деньги со счетов жертв на счета преимущественно украинцев, проживающих в Чехии, а те в свою очередь снимали деньги в банкоматах и передавали их другим.

По данным чешской полиции, с октября 2022 по октябрь 2023 года группа совершила более 150 случаев мошенничества, нанеся ущерб на сумму почти 30 миллионов чешских крон, из них более 22 миллионов крон были отмыты наличными.

Напомним, в прошлом году в итальянской Генуе правоохранители задержали двух украинцев – 21-летнего парня и его 45-летнюю мать, которые якобы пытались выманить у генерала итальянских карабинеров Тео Лузи деньги.