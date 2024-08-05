Сербия и Румыния договорились о строительстве газового интерконнектора

Министры энергетики Румынии и Сербии в понедельник, 5 августа, подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газового интерконнектора между двумя странами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Меморандум подписали министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович и ее румынский коллега Себастьян Бурдуя.

Интерконнектор, по плану, соединит хаб Мокрин в Сербии с газопроводом BRUA через границу в Румынии, а сербский участок будет завершен до 2027 года.

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Длина газопровода на сербской стороне составит 13 километров, а на румынской – 86 километров, а прогнозируемая пропускная способность интерконнектора – не менее 1,6 миллиарда кубометров газа.

Проект призван укрепить энергетическую безопасность обеих стран и диверсифицировать маршруты поставок на региональный рынок, заявили в сербском правительстве.

С 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, Сербия активно ищет пути уменьшения зависимости от поставок газа из России.

С тех пор страна договорилась о построении интерконнектора с Болгарией и поставки из Азербайджана и Венгрии.