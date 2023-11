Сербия будет получать газ из Азербайджана, уменьшая зависимость от РФ

Сербия, которая зависит от российских газовых поставок, подписала документы о закупке газа из Азербайджана.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, в рамках встречи с его сербской коллегой Дубравкой Джедович Ханданович были подписаны стратегически важные документы о сотрудничестве в сфере природного газа между странами.

As a result of gas supply up to 400 million cubic meter per annum, Serbia will become a new partner of Azerbaijan in diversifying the gas market in #Europe. The role of our country in energy security is getting stronger.