Сербия будет получать газ из Азербайджана, уменьшая зависимость от РФ

Сербия, которая зависит от российских газовых поставок, подписала документы о закупке газа из Азербайджана.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, в рамках встречи с его сербской коллегой Дубравкой Джедович Ханданович были подписаны стратегически важные документы о сотрудничестве в сфере природного газа между странами.

As a result of gas supply up to 400 million cubic meter per annum, Serbia will become a new partner of Azerbaijan in diversifying the gas market in #Europe. The role of our country in energy security is getting stronger. November 15, 2023

"В результате поставок газа до 400 миллионов кубометров в год Сербия станет новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка в Европе", – отметил Шахбазов, добавив, что роль Азербайджана в энергетической безопасности становится все сильнее.

Ранее сербский министр европейской интеграции Таня Мишчевич, говоря об отказе Белграда ввести санкции против РФ, указала, что ее страна может многое потерять от них, в частности, из-за зависимости от российского газа.

Перед этим премьер-министр Болгарии Николай Денков обвинил Венгрию и Сербию в том, что те помогают поддерживать "военную машину" Кремля, не ища альтернативных источников поставок энергоносителей.

Сообщалось, что Сербия планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году после завершения интерконнектора в Болгарию.