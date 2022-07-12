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Сербия хочет сократить импорт газа из России в 2023 году

Вторник, 12 июля 2022, 19:16

Сербия, полностью зависимая от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году.

Об этом заявила во вторник министр энергетики Сербии Зорана Михайлович, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ожидается, что в следующем году завершится строительство интерконнектора из Сербии к болгарскому трубопроводу.

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"В настоящее время мы ведем переговоры с Азербайджаном о резервировании газовых мощностей на следующий год, потому что в сентябре следующего года будет завершен интерконнектор Сербия-Болгария", - сказала Михайлович на энергетической конференции в Сараево.

"Этот интерконнектор является для нас источником жизненной силы, самым важным из того, что Сербия делает сейчас, когда мы говорим о газовой диверсификации", - добавила Михайлович.

Она подчеркнула, что после завершения интерконнектора в Болгарию Сербия также сможет получать СПГ из Греции.

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Напомним, интерконнектор Греция-Болгария был завершен на прошлой неделе. Он позволяет транспортировать азербайджанский природный газ в Болгарию, а оттуда – в остальную Европу.

До сих пор Сербия на 100% зависела от поставок российского газа. В последнее время усилилось давление на кандидатов на вступление в ЕС, среди которых Сербия, по поводу диверсификации импорта энергоносителей.

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Сербия Болгария Энергетика Россия

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