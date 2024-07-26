В Румынии опровергли, что сбивали российские "Шахеды"

В Министерстве обороны Румынии опровергли распространявшуюся в соцсетях информацию о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".

Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

Недавно в X (Twitter) начали распространять видео, на котором, как утверждалось, показано, как румынские Gepard ведут огонь по дронам, которые впоследствии упали на румынской территории.

"Мы хотели бы обратить ваше внимание на серию ложных сообщений, распространенных на платформе X (бывший Twitter) и в других социальных сетях, в которых утверждается... что средства противовоздушной обороны румынской армии, развернутые на границе, открыли огонь по ним (дронам. – Ред.)", – говорится в сообщении Минобороны Румынии.

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Как отметили в ведомстве, эти данные не соответствуют действительности.

В Минобороны подчеркнули, что румынские силы и средства, дислоцированные в приграничной зоне с Украиной, ни в одной подобной ситуации не открывали огонь по российским дронам.

Ранее Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.

В НАТО на фоне обнаруженных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию Альянса.