В Румынии опровергли очередной фейк о F-16 и обучении украинцев

Министерство обороны Румынии заявило, что распространяемая в Telegram-каналах информация о якобы обучении украинцев на истребителях F-16 на территории страны является фейком.

Такое сообщение появилось на официальном портале румынского Минобороны, пишет "Европейская правда".

Ведомство обратило внимание на распространяемый в сети якобы отчет о "подготовке украинских пилотов" в 2024 году.

Там подчеркивают, что "документ" является грубой подделкой, сделанной путем подтасовки информации в реальном отчете о деятельности Минобороны Румынии за 2023 год, и содержит кучу ошибок.

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"Эта так называемая "информация", которой дали название, чтобы создать видимость официального сообщения, пытается придать достоверности идее о том, что украинские пилоты уже начали подготовку в Европейском учебном центре F-16 в Фетеште, что является абсолютной неправдой", – отметило ведомство.

Там напомнили, что недавно в центре действительно завершили обучение первые пилоты, но все они являются гражданами Румынии.

Как указывает румынское Минобороны, это уже не первый случай, когда в Telegram появляется дезинформация относительно самолетов F-16, а в условиях незаконной и неоправданной войны России против Украины такие попытки будут продолжаться.

СМИ ранее писали, что Украина уже получила первые истребители F-16, но официально информацию не подтверждали.