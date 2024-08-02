В Румынии опровергли очередной фейк о F-16 и обучении украинцев
Министерство обороны Румынии заявило, что распространяемая в Telegram-каналах информация о якобы обучении украинцев на истребителях F-16 на территории страны является фейком.
Такое сообщение появилось на официальном портале румынского Минобороны, пишет "Европейская правда".
Ведомство обратило внимание на распространяемый в сети якобы отчет о "подготовке украинских пилотов" в 2024 году.
Там подчеркивают, что "документ" является грубой подделкой, сделанной путем подтасовки информации в реальном отчете о деятельности Минобороны Румынии за 2023 год, и содержит кучу ошибок.
"Эта так называемая "информация", которой дали название, чтобы создать видимость официального сообщения, пытается придать достоверности идее о том, что украинские пилоты уже начали подготовку в Европейском учебном центре F-16 в Фетеште, что является абсолютной неправдой", – отметило ведомство.
Там напомнили, что недавно в центре действительно завершили обучение первые пилоты, но все они являются гражданами Румынии.
Как указывает румынское Минобороны, это уже не первый случай, когда в Telegram появляется дезинформация относительно самолетов F-16, а в условиях незаконной и неоправданной войны России против Украины такие попытки будут продолжаться.
СМИ ранее писали, что Украина уже получила первые истребители F-16, но официально информацию не подтверждали.