В Румынии продолжают находить фрагменты дронов после атаки России по Украине

Специалисты Министерства национальной обороны Румынии в среду, 31 июля, обнаружили фрагменты беспилотника в еще одном населенном пункте недалеко от границы с Украиной.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Фрагменты дрона обнаружили в жудеце (районе) Тулча, недалеко от населенного пункта Чаталкиой.

"Были введены стандартные оперативные процедуры для таких ситуаций", – сообщило румынское Минобороны, не вдаваясь в подробности.

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Там подчеркнули, что фрагменты дронов обнаружили за пределами населенных пунктов, а ущерб от их падения для людей или инфраструктуры не зафиксировали.

"Мы также подтверждаем наш решительный сигнал об осуждении атак, осуществляемых Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", – говорится в заявлении.

На прошлой неделе Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов".

В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.