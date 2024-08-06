Британцы собрали 100 тысяч фунтов для библиотеки, которую разгромили во время беспорядков
Новости — Вторник, 6 августа 2024, 16:02 —
Британцы за считанные дни собрали более 100 тысяч фунтов на восстановление библиотеки в Ливерпуле, которая серьезно пострадала от рук участников беспорядков в минувшие выходные.
Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".
Spellow Lane Library Hub, недавно открытая после модернизации, серьезно пострадала в субботу во время беспорядков в Ливерпуле с участием нескольких сотен человек.
Newly reopened Library in Liverpool torched
“Those involved tried to stop firefighters getting to the fire …but were unsuccessful. They threw a missile at the fire engine & broke the rear window of the cab.”
Attacking police & firefighters!
Utter disgrace https://t.co/4Us7dUIltyРеклама:– Carol Vorderman (@carolvorders) August 4, 2024
Помещение разгромили, на первом этаже начался пожар. В полиции заявили, что бунтовщики сначала не давали пожарным подъехать на место, а также атаковали машину фейерверком и разбили ей одно из окон.
После погрома запустили кампанию сбора средств на восстановление библиотеки, сумма в настоящее время превысила 100 тысяч фунтов стерлингов.
Организатор кампании заявил, что средства пойдут на закупку книг, утраченных в результате пожара, и ремонт помещения.
Напомним, в Британии уже неделю продолжаются протесты с беспорядками после резонансного убийства детей в городке Саутпорт. Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами начались с ложных слухов о том, что совершивший нападение подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища.
В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.
Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.