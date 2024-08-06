Британцы собрали 100 тысяч фунтов для библиотеки, которую разгромили во время беспорядков

Британцы за считанные дни собрали более 100 тысяч фунтов на восстановление библиотеки в Ливерпуле, которая серьезно пострадала от рук участников беспорядков в минувшие выходные.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Spellow Lane Library Hub, недавно открытая после модернизации, серьезно пострадала в субботу во время беспорядков в Ливерпуле с участием нескольких сотен человек.

Newly reopened Library in Liverpool torched

“Those involved tried to stop firefighters getting to the fire …but were unsuccessful. They threw a missile at the fire engine & broke the rear window of the cab.”

Attacking police & firefighters!



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Помещение разгромили, на первом этаже начался пожар. В полиции заявили, что бунтовщики сначала не давали пожарным подъехать на место, а также атаковали машину фейерверком и разбили ей одно из окон.

После погрома запустили кампанию сбора средств на восстановление библиотеки, сумма в настоящее время превысила 100 тысяч фунтов стерлингов.

Организатор кампании заявил, что средства пойдут на закупку книг, утраченных в результате пожара, и ремонт помещения.

Напомним, в Британии уже неделю продолжаются протесты с беспорядками после резонансного убийства детей в городке Саутпорт. Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами начались с ложных слухов о том, что совершивший нападение подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.