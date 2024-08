Британцы собрали 100 тысяч фунтов для библиотеки, которую разгромили во время беспорядков

Британцы за считанные дни собрали более 100 тысяч фунтов на восстановление библиотеки в Ливерпуле, которая серьезно пострадала от рук участников беспорядков в минувшие выходные.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Spellow Lane Library Hub, недавно открытая после модернизации, серьезно пострадала в субботу во время беспорядков в Ливерпуле с участием нескольких сотен человек.

Newly reopened Library in Liverpool torched

“Those involved tried to stop firefighters getting to the fire …but were unsuccessful. They threw a missile at the fire engine & broke the rear window of the cab.”

Attacking police & firefighters!



Utter disgrace https://t.co/4Us7dUIlty

