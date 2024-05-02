В Греции досрочно уволили лидера неофашистов, осужденного за ряд преступлений

Суд греческого города Ламия 2 мая принял решение досрочно выпустить из тюрьмы лидера неонацистской партии "Золотой рассвет" Николаоса Михалолякоса, заключенного за ряд преступлений, в частности убийство рэпера-антифашиста десять лет назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

66-летнего Михалолякоса в 2020 году приговорили к 13 с половиной годам заключения как руководителя преступной организации, которая нападала на иммигрантов и политических оппонентов.

Среди преступлений, которые связывают с этой группой, – убийства в 2013 году рэпера-антифашиста и пакистанского мигранта, а также избиение египетских рыбаков и коммунистических профсоюзных активистов.

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Согласно условиям досрочного освобождения, Михалолякосу запрещено выезжать за пределы Афин и контактировать с другими заключенными по делу "Золотого рассвета". Он также обязан раз в месяц являться в местный полицейский участок.

Михалолякос фактически не находился за решеткой с 2022 года: тогда он перенес COVID-19 в тяжелой форме и был переведен в реабилитационный центр на западе Афин.

Созданная ими организация "Золотой рассвет", которая исповедует ксенофобскую и антисемитскую риторику, резко возросла в популярности в начале 2010-х годов на фоне экономического кризиса и прошла в парламент.

Несмотря на формальный запрет в 2020 году, "Золотой рассвет" продолжает влиять на десятки тысяч греческих избирателей.

Бывший представитель партии Илиас Касидиарис, который также отбывает 13 с половиной лет заключения, в прошлом году поддержал ранее неизвестную партию "Спартанцы" на национальных выборах. Она набрала более 240 тысяч голосов и получила 12 мест в парламенте.