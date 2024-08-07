В Польше нашли виновницу вандализма памятника погибшим во время Варшавского восстания

В Варшаве установили виновницу вандализма памятника жителям района Воля, убиты нацистами во время подавления Варшавского восстания.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В полиции Варшавы сообщили о задержании 76-летней женщины, которую определили как человека, облившего коричневой жидкостью памятник убитым нацистами гражданским в районе Воля. Она является местной жительницей.

Ей официально предъявили обвинения и женщина уже признала свою вину. В прокуратуре говорят, что дама "не смогла рационально объяснить свой поступок".

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Прокуратура решила поместить пенсионерку под надзор полиции. За поступок она может получить санкцию в виде штрафа или ограничения свободы.

Напомним, о вандализме памятника стало известно поздно вечером в понедельник. Инцидент произошел лишь через день после даты, которую считают официальной годовщиной этих событий.

В Амстердаме недавно во второй раз осквернили пропалестинским лозунгом памятник Анне Франк – еврейской девочке, которая погибла в концлагере. Кроме него, пострадали и ряд других памятников.