Подозреваемый в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене сознался в намерениях

Полиция Австрии заявила, что 19-летний подозреваемый в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт признался в своих намерениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный директор по общественной безопасности Франц Руф, которого цитирует Die Presse.

Юноша хотел совершить нападение с использованием взрывчатки и режущего и холодного оружия на концерте Тейлор Свифт либо в четверг, либо в пятницу.

По словам Руфа, 19-летний парень уволился с работы 25 июля и сказал, что у него "большие планы".

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"Сейчас мы не ищем никаких других людей", – сказал Руф.

Также нет никаких признаков подобных угроз в других федеральных землях.

Глава Управления нацбезопасности и разведки Омар Хайяви-Пирхнер в свою очередь отметил, что целью подозреваемого было "убить себя и большую толпу других людей на концерте или сегодня, или завтра".

Он добавил, что австрийская разведка находится в контакте с иностранными спецслужбами. От одной из них они получили наводку о 19-летнем подозреваемом.

"Впереди еще большая следственная работа", – подчеркнул Хайяви-Пирхнер.

В то же время второй подозреваемый, 17-летний подросток, которого задержали вблизи стадиона имени Эрнста Гаппеля, до сих пор хранит молчание.

В среду также был задержан третий человек, 15-летний подросток. Он дал показания, что 19-летний подозреваемый регулярно получал информацию о взрывных технологиях.

Три концерта Свифт в Вене, которые должны были собрать 195 тысяч зрителей, были отменены поздно вечером в среду после того, как правительство сообщило о запланированном нападении.

Также сообщалось, что во время обыска в доме 19-летнего подозреваемого нашли химические вещества.