В Литве вводят новые правила трудоустройства украинцев без временной защиты

С сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

После подписания указа министром внутренних дел Агне Билотайте 1 сентября истекает срок действия некоторых льгот, связанных с трудоустройством иностранцев, которые не могут вернуться в Украину.

До этого времени иностранцы, которые не могли вернуться в Украину и не имели права на временную защиту, освобождались от обязанности получать разрешение на трудоустройство, если они соответствовали определенным условиям.

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Таким условиям соответствовали:

иностранцы, которые пользуются безвизовым режимом или имеют действительную шенгенскую визу;

иностранцы, имеющие национальную визу, выданную в связи с непредвиденными обстоятельствами;

иностранцы, которые подали заявление на получение вида на жительство на основании работы, высококвалифицированной занятости или по гуманитарным соображениям.

С 1 сентября этот льготный период заканчивается для всех этих случаев, кроме высококвалифицированных работников.

Это означает, что иностранец, который не имеет права на временную защиту, но не может вернуться в Украину из-за военных действий, и который подал заявление на получение вида на жительство на основании работы или по гуманитарным основаниям, будет иметь право работать с даты получения вида, а не с даты подачи заявления.

Эти изменения не будут иметь никакого влияния на украинских беженцев в Литве, которые пользуются механизмом временной защиты, введенным Европейским Союзом.

Департамент миграции выдает им электронные виды на жительство.

Как и раньше, новоприбывшие беженцы могут трудоустроиться, как только подадут в Департамент миграции заявление на получение вида на жительство на основании временной защиты.

Напомним, литовское правительство на прошлой неделе выделило совокупно почти 9 млн евро на различные программы поддержки для украинцев, которые оформили временную защиту в Литве.

В Эстонии за 2023 год выросла занятость украинцев с временной защитой, работают уже почти 60%.

Один из последних опросов показал, что в соседней Латвии уменьшилась поддержка приема украинцев с временной защитой.