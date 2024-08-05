В Латвии уменьшилась поддержка размещения беженцев из Украины

Поддержка жителями Латвии приема украинских беженцев в стране снизилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Rait Custom Research Baltic по заказу Государственной канцелярии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Данные опроса показывают, что менее половины или 48% жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет поддерживают прием украинских беженцев.

В марте 2024 года прием украинских беженцев в Латвии поддерживали 60,1% жителей, тогда как в ноябре прошлого года этот показатель составлял 52%, что свидетельствует о том, что после всплеска в марте поддержка статистически значительно снизилась.

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Однако по сравнению с мартовским опросом доля населения, выступающего за вступление Украины в НАТО, осталась стабильной: 45% в июне и 46% в марте.

Такой же уровень поддержки наблюдается и по вступлению Украины в Европейский Союз. В июне вступление Украины в ЕС поддерживали 45% респондентов, а в марте – 46%.

В опросе принимали участие 1005 респондентов – постоянных жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.

Напомним, большинство жителей стран Вышеградской четверки считают украинских беженцев бременем для своих стран. Больше всего такое мнение разделяют чехи (69% опрошенных).

Другой опрос показал, что половина жителей Венгрии против, чтобы ЕС предоставлял Украине какую-либо помощь.

А опрос Eurobarometer в мае показал, что в условиях российской агрессии против Украины абсолютное большинство жителей ЕС согласны, что пострадавшим от войны нужно оказывать гуманитарную поддержку, а также следует принимать в странах Евросоюза украинских беженцев.