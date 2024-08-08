Разведка Британии хочет создать "лабораторию" анализа угроз, связанных с технологиями ИИ

Разведывательные ведомства Соединенного Королевства хотят создать отдельную "лабораторию", которая занималась бы анализом киберзагроз и угроз, связанных с использованием искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Осведомленные с процессом источники сообщили, что с премьером Киром Стармером ведут диалог по "Лаборатории по безопасности исследований ИИ". Этот новый орган объединил бы работу профильных правительственных ведомств и разведки для исследования, как недружественные к Британии государства могут использовать технологии искусственного интеллекта для определенных действий против нее.

Исследования будут охватывать широкий спектр возможных угроз, от кампаний дезинформации подобных прецеденту того, как "подогрели" протесты после резонансного убийства детей в Саутпорте, до опасных изобретений с использованием ИИ.

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"Лаборатория" могла бы сотрудничать с компаниями-представителями сферы и учеными, а также иностранными коллегами.

Публично о проекте не сообщали и собеседники подчеркнули, что речь идет о дискуссиях, а не утвержденных планах.

Напомним, в ЕС с 1 августа вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.

В июле сообщалось, что США совместно с Нидерландами сорвали поддерживаемую РФ пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта для распространения дезинформации в западных странах.