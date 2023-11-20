В двух литовских аэропортах искали взрывчатку после анонимных сообщений

В Литве аэропорты Вильнюса и Каунаса в понедельник утром получили сообщение о якобы заложенной взрывчатке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"В понедельник, после 8:00, поступил анонимный звонок с угрозами, что в аэропортах Вильнюса и Каунаса может быть заложена взрывчатка. Все спецслужбы были проинформированы, и сейчас проводится общая оценка ситуации", – говорилось в сообщении литовских аэропортов.

Пассажиры и персонал были эвакуированы из общих зон терминалов обоих аэропортов, пока объекты проверяли на наличие взрывчатки.

Позже литовские аэропорты сообщили, что регистрация на рейсы возобновилась в обоих аэропортах после детальной проверки мест общего пользования, где взрывчатки не было обнаружено.

Из аэропортов Каунаса и Вильнюса временно эвакуировали около 100 пассажиров.

В прошлую среду аэропорт Вильнюса уже эвакуировали из-за ложного сообщения о якобы взрывчатке.

Перед этим большая волна "минирований" произошла в середине октября – сотни учреждений и компаний в Литве получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке.