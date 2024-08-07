Осквернение мемориала Холокоста в Париже: подозреваемый говорит, что был пьян

Один из трех задержанных по подозрению в осквернении парижского мемориала жертвам Холокоста в мае, 35-летний гражданин Болгарии Георгий Филипов, утверждает, что за его поступком не стоял расистский мотив.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в комментарии AFP.

Филиппов утверждает, что участвовал в инциденте, "но не в том смысле, как об этом пишут в СМИ, это не имеет ничего общего с шовинизмом, расизмом или чем-то подобным".

"Я не имею ничего против кого-то там или против зданий. Я просто выпил много алкоголя. Это было просто хулиганство", – утверждает болгарин.

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По словам Филипова, он планировал поехать в Париж, "чтобы увидеть Эйфелеву башню", и "не имел никакого представления" о том, что символизируют красные руки, которыми был осквернен мемориал.

Сейчас в Болгарии решают вопрос об экстрадиции Филипова во Францию, где его хотят судить за осквернение мемориала. Другого задержанного болгарина, 27-летнего Кирилла Милушева, суд постановил экстрадировать в начале недели.

Всего по делу задержали трех подозреваемых: двух в Болгарии и еще одного – в Хорватии.

Напомним, инцидент произошел еще в середине мая. Тогда в Париже вандалы осквернили мемориал в честь людей, которые спасали евреев во Франции во время нацистской оккупации страны во Второй мировой войне. Мемориал обрисовали изображениями красных следов от рук.

Во Франции в рамках расследования проверяют, была ли причастна к этому инциденту Россия – ранее ее след обнаружили в другой антисемитской акции в Париже.