Reuters: США снимут запрет на продажу ударного оружия Саудовской Аравии

Администрация Джо Байдена решила снять запрет на продажу американских ударных вооружений Саудовской Аравии, который в последние годы США использовали, чтобы давить на королевство для прекращения им войны в Йемене.

Об этом стало известно агентству Reuters от трех информированных источников, сообщает "Европейская правда".

Один из источников сказал, что на этой неделе администрация Байдена проинформировала Конгресс США о решении отменить запрет на продажу ударного оружия Саудовской Аравии. Другой добавил, что продажи могут возобновиться уже на следующей неделе.

В то же время третий собеседник говорит, что дискуссии о сроках еще продолжаются.

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"Саудовская Аравия выполнила свою часть сделки, и мы готовы выполнить свою, вернув эти дела в обычный порядок через соответствующее сообщение Конгресса и консультации", – сказал Reuters высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Байден в 2021 году занял жесткую позицию по продаже оружия Саудовской Аравии, учитывая его бомбардировки повстанцев-хуситов в Йемене, связанных с Ираном, которые привели к значительным жертвам среди гражданского населения.

Но с марта 2022 года, когда саудиты и хуситы заключили перемирие под руководством ООН, саудовская авиация не нанесла ни одного авиаудара по Йемену, а атаки из Йемена на территорию королевства практически прекратился.

Как пишет Reuters, продажа вооружений Саудовской Аравии еще должна быть одобрена Конгрессом США, и оппозиция там смягчилась на фоне эскалации на Ближнем Востоке после нападения террористов ХАМАС на Израиль в октябре и нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море и Аденском заливе.

Известно, что администрация Байдена также ведет переговоры с Эр-Риядом об оборонном пакте и соглашении о гражданском ядерном сотрудничестве в рамках широкой договоренности, которая предусматривает нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.