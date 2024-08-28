Патриархия Грузии подтвердила планы властей сделать православие государственной религией

Представитель патриархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) Андрея Джагмаидзе подтвердил, что власти Грузии консультировались с церковью по поводу возможного провозглашения православия государственной религией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Эхо Кавказа".

Джагмаидзе заявил, что патриархия ГПЦ получила от власти предложение провозгласить православие госрелигией, и сейчас в церкви размышляют над тем, в какой форме его можно воплотить.

Он похвалил партию власти, "Грузинскую мечту", за "четкую линию по защите национальных ценностей и традиций" и "политику мира" и намерения "еще больше усилить роль и статус церкви" в стране.

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"Это (объявление православия государственной религией. – Ред.) доброжелательное предложение способствовать тому, что так ясно делает сейчас государство и что всегда делала Церковь – защите традиций и углубленному распространению христианских ценностей", – считает представитель ГПЦ.

Часть представителей православной церкви Грузии в то же время уже выразила обеспокоенность из-за последних заявлений властей. К примеру, архиепископ Дманисской и Агарак-Таширской епархий ГПЦ Зенон Иараджули назвал инициативу "Грузинской мечты" ошибкой.

"Независимость церкви от государства необходима во время кризиса, созданного самим государством, политических и других обстоятельств страны, когда двери могут быть закрыты для государства или правительства", – пояснил он свое мнение.

На этой неделе оппозиционные грузинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что правящая партия "Грузинская мечта" планирует объявить православие государственной религией.

Эта идея ранее объявлялась партией власти Грузии как одно из изменений в конституцию, которую они стремятся воплотить в случае победы на парламентских выборах в конце октября.

В "Грузинской мечте" открыто говорили о том, что ставят целью "защиту идентичности и национальных ценностей Грузии", а основатель партии Бидзина Иванишвили говорил, что в ближайшем будущем общество сообщат об "очень важном вопросе экзистенциальной важности для Грузии и христианской веры".

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