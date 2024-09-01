NYT: В США считают маловероятным, что украинский F-16 сбили дружественным огнем из Patriot

В США считают маловероятной версии о том, что украинский истребитель F-16 был сбит дружественным огнем из комплекса Patriot.

Об этом изданию New York Times рассказали неназванные американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование инцидента, включая высказанную в пятницу одним из западных чиновников версию о том, что он стал результатом дружественного огня из ракетной батареи Patriot.

Но в субботу два высокопоставленных военных чиновника США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной катастрофы F-16.

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По их словам, американские и украинские следователи рассматривают целый ряд версий, в частности, техническая неисправность или ошибка пилота.

Напомним, об аварии F-16 сообщили несколько западных СМИ, которые ссылались на источники с украинской и американской стороны.

Утверждалось, что это произошло во время массированного ракетного обстрела России в понедельник, 26 августа.

Впоследствии Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак России, в результате чего погиб летчик.