Генштаб ВСУ подтвердил первую потерю F-16

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак России.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице Генштаба вечером 29 августа, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в одном из воздушных боев во время захода на следующую цель с одним из самолетов F-16 была потеряна связь.

"Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб", – добавили в Генштабе, указав, что для выяснения причин аварии назначили специальную комиссию Министерства обороны.

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Ранее об аварии F-16 сообщили несколько западных СМИ, которые ссылались на источники с украинской и американской стороны.

Утверждалось, что это произошло во время массированного ракетного обстрела России в понедельник, 26 августа.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.