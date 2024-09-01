В этом году российские военные самолеты 109 раз приближались к границе Латвии

В этом году над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов.

Об этом сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах Латвии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В прошлом году было зафиксировано 159 случаев.

Например, на этой неделе Воздушные силы сообщили, что патрульные самолеты НАТО вылетели с военной базы в Лиелварде и отправились на вызов, чтобы идентифицировать российский самолет Ил-20, который регулярно летает над Балтийским морем без транспондера или плана полета.

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Напомним, в июне Швеция зафиксировала нарушение воздушного пространства российским бомбардировщиком Су-24 впервые с тех пор, когда стала полноправным членом НАТО.

Перед тем о похожем инциденте заявила Финляндия, это также был первый подобный случай с момента вступления страны в НАТО в прошлом году.