Венгрия, блокирующая средства на оружие Украине из фонда ЕС, хочет поддержать из этого фонда Чад

Венгрия решила инициировать поддержку оборонного потенциала Чада из Европейского фонда мира – механизма, в котором Будапешт блокирует компенсации странам-членам ЕС за переданное Украине вооружение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел совместную пресс-конференцию со своим чадским коллегой Абдеррахманом Куламаллой по случаю визита президента Чада в Будапешт, который Сийярто назвал историческим, подчеркнув, что такого визита раньше не было.

Согласно договору об оборонном сотрудничестве Венгрии и Чада, которое было опубликовано в венгерской официальной газете в понедельник вечером, страны вместе будут бороться с терроризмом путем взаимного обмена военными знаниями и опытом.

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Сийярто отметил, что венгерское правительство инициировало выделение Европейским Союзом 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на поддержку развития оборонного потенциала Чада.

"Предложение Венгрии было включено в повестку дня заседания комитета послов ЕС, запланированного на 26 сентября, и мы надеемся, что это предложение будет принято", – сказал он.

Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.

Это происходит несмотря на то, что Будапешт имеет заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.