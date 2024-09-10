В Словакии закрыли коррупционное дело против руководителя парламента

В Словакии прокуратура прекратила коррупционное дело в отношении Петера Жиги, который исполняет обязанности руководителя парламента, за дачу взятки судье Верховного суда в связи с истечением срока давности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Aktuality.

В декабре 2020 года полиция обвинила Жигу, который в то время работал министром экономики, в том, что он дал взятку судье Верховного суда еще в 2016 году.

Жига, представитель правящей партии "Глас", с самого начала отрицал обвинения, утверждая, что это лишь политические игры. Сейчас обвинения с него сняты.

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"Прокурор по этому делу вынес постановление о прекращении уголовного преследования обвиняемого в связи с истечением срока давности", – подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Зузана Дробова.

Изначально следователю удалось предъявить обвинение Жиге в пределах пятилетнего срока давности, который применялся к взяточничеству по старому Уголовному кодексу.

Однако правительственная поправка резко сократила срок давности как для коррупционных, так и для экономических преступлений.

Эксперты сначала расходились во мнениях относительно того, распространяются ли новые сроки давности на дела, в которых обвинения были выдвинуты до того, как поправка вступила в силу в августе этого года.

Однако прокуроры должны следовать указаниям, вышедшим из-под пера первого заместителя генерального прокурора Юзефа Кандеры. В документе, который является обязательным для прокуроров, Кандера отдает предпочтение более благоприятному для обвиняемых толкованию, то есть сокращению сроков давности.

На практике это означает, что уголовные дела, срок давности которых истек после внесения правительством поправок в уголовные кодексы, должны быть закрыты прокурорами.

Между тем, как сообщалось, Еврокомиссия работает над предложением наказать Словакию за подрыв демократических норм, что может привести к прекращению выделения средств для Братиславы.

С тех пор как премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернулся к власти в октябре, он стал объектом пристального внимания со стороны Брюсселя, поскольку решил пересмотреть уголовный кодекс и ликвидировать специальную прокуратуру, которая занималась громкими делами о коррупции, в том числе среди его союзников.

В мае Фицо был ранен во время покушения. Выздоровев, он обвинил в нападении враждебную атмосферу, которую нагнетали пресса и оппозиция. После этого он провел реформу государственных СМИ, поставив вещателей под контроль правительства.