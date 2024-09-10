Норвежская разведка считает, что Россия становится более склонной к диверсиям на территории страны

Россия стала более склонной к диверсиям против критической инфраструктуры Норвегии, в том числе – объектов нефтяной и газовой отраслей.

Об этом он рассказал глава Службы внешней разведки Норвегии, вице-адмирал Нильс Андреас Стенсоэнес в интервью агентству Reuters, передает "Европейская правда".

Норвежский разведчик заявил, что это связано с тем, что Москва пытается противостоять западной поддержке Украины, становясь смелее в своих действиях.

"Уровень риска изменился. Мы считаем, что диверсия более вероятна, и наблюдаем акты саботажа в Европе, что свидетельствует о продвижении России в этом направлении", – сказал Стенсоэнес.

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Как известно, Норвегия находится под постоянной угрозой из-за повышенного риска российских диверсий. И хотя Стенсоэнес не предоставил конкретных подробностей относительно этих угроз, он подчеркнул, что Россия, став "государством-изгоем", готова совершать более рискованные действия, хотя пытается избегать прямой конфронтации с НАТО.

Еще весной Норвежская полицейская служба безопасности заявляла, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, чтобы готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.

26 августа в Норвегии предупредили, что российская разведка может вербовать норвежских преступников в своих интересах для совершения диверсий.

Позже представители Служб безопасности семи европейских стран заявили об угрозе диверсий России на энергетических объектах Норвегии, которая сейчас является крупнейшим в Европе поставщиком природного газа.

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