Норвезька розвідка вважає, що Росія стає більш схильною до диверсій на території країни

Росія стала більш схильною до диверсій на критичній інфраструктурі Норвегії, у тому числі на об’єктах нафтової та газової галузей.

Про це він розповів очільник Служби зовнішньої розвідки Норвегії, віцеадмірал Нільс Андреас Стенсоенес в інтерв'ю агентству Reuters, передає "Європейська правда".

Норвезький розвідник заявив, що це пов'язано з тим, що Москва намагається протистояти західній підтримці України, стаючи сміливішою у своїх діях.

"Рівень ризику змінився. Ми вважаємо, що диверсія більш ймовірна, і спостерігаємо акти саботажу в Європі, що свідчить про просування Росії в цьому напрямку", – сказав Стенсоенес.

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Як відомо, Норвегія перебуває під постійною загрозою через підвищений ризик російських диверсій. І хоча Стенсоенес не надав конкретних подробиць щодо цих загроз, він підкреслив, що Росія, ставши "державою-ізгоєм", готова здійснювати більш ризиковані дії, хоча намагається уникати прямої конфронтації з НАТО.

Ще навесні Норвезька поліційна служба безпеки заявляла, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, щоби готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.

26 серпня у Норвегії попередили, що російська розвідка може вербувати норвезьких злочинців у своїх інтересах для скоєння диверсій.

Пізніше представники Служб безпеки сімох європейських країн заявили про загрозу диверсій Росії на енергетичних об'єктах Норвегії, яка зараз є найбільшим у Європі постачальником природного газу.

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