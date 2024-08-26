В Норвегии рассказали, что Россия вербует местных преступников для диверсий

В Норвегии предупредили, что российская разведка может вербовать норвежских преступников в своих интересах для совершения диверсий.

Об этом заявила Беате Гангос, директор Норвежской полицейской службы безопасности (PST), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Dagbladet.

Издание отметило, что в нескольких странах российская разведка побудила местных преступников и преступные организации к совершению диверсий. Гангос отметила, что в Норвегии расследуют несколько таких инцидентов.

"Российская разведка использует преступников для совершения диверсий. От служб других стран мы знаем, что поставки оружия в Украину особенно уязвимы. В Норвегии мы особенно бдительны, когда дело касается энергетического сектора", – сказала Гангос изданию.

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PST известно о том, что российская разведка контактировала с норвежскими преступниками через социальные сети и различные мобильные приложения.

"Российская разведка вербует цифровым способом. Дело также в том, что те, кто получает и выполняет задания, не обязательно понимают, кто на самом деле является клиентом", – сказала Гангос.

В связи с несколькими делами на этапе расследования Гангос не стала конкретизировать деталей.

Еще весной Норвежская полицейская служба безопасности заявляла, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, чтобы готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.

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