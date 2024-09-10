В Гданьске горит завод по сжиганию опасных отходов

В польском Гданьске горит один из залов завода по сжиганию опасных отходов.

Об этом сообщило издание RMF24, передает "Европейская правда".

10 сентября в Гданьске загорелся один из залов завода по сжиганию опасных отходов на территории Портовой службы города.

Сейчас продолжается операция по тушению пожара, как сообщила журналистам пресс-секретарь Портовой службы – в помещениях, где произошло возгорание, не хранились опасные материалы.

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Фото: RMF24

На место происшествия ежеминутно прибывает все больше пожарных бригад.

Как передал корреспондент издания, пожарные не могут зайти внутрь, поскольку это опасно. Говорят, что огонь уже пробил конструкцию зала.

Перед 15.00 по местному времени стало известно, что огонь взяли под контроль.

Свалка опасных отходов под названием "Порт-Сервис" функционирует на территории нынешнего порта Гданьска с 1970-х годов, когда он был построен как часть Северного порта.

Сообщалось, что 5 сентября на мусороперерабатывающем заводе в польском городе Конецполь тушили масштабный пожар: горели материалы для производства альтернативного топлива.

Также сообщалось, что в июне в Польше произошел взрыв и пожар на мусороперерабатывающем заводе, расположенного вблизи города Лодзь.