У Гданську горить завод зі спалювання небезпечних відходів

У польському Гданську горить один із залів заводу зі спалювання небезпечних відходів.

Про це повідомило видання RMF24, передає "Європейська правда".

9 вересня у Гданську загорівся один із залів заводу зі спалювання небезпечних відходів на території Портової служби міста.

Наразі триває операція з гасіння пожежі, як повідомила журналістам прессекретар Портової служби – у приміщеннях, де сталося загоряння, не зберігалися небезпечні матеріали.

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Фото: RMF24

На місце події щохвилини прибуває все більше пожежних бригад.

Як передав кореспондент видання, пожежники не можуть зайти всередину, оскільки це небезпечно. Кажуть, що вогонь вже пробив конструкцію залу.

Звалище небезпечних відходів під назвою "Порт-Сервіс" функціонує на території нинішнього порту Гданська з 1970-х років, коли він був побудований як частина Північного порту.

Повідомляли, що 5 вересня на сміттєпереробному заводі в польському місті Конецполь гасили масштабну пожежу: горіли матеріали для виробництва альтернативного палива.

Також повідомляли, що у червні у Польщі стався вибух і пожежа на сміттєпереробному заводі, розташованого поблизу міста Лодзь.