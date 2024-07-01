В Польше произошел взрыв и пожар на мусороперерабатывающем заводе, есть пострадавшие

На мусороперерабатывающем заводе в Воля-Ласка, что вблизи польского города Лодзь, произошел взрыв и пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Инцидент произошел на территории компании TWK-ZAG в Воля-Ласка. Это завод по переработке и утилизации отходов. Сейчас на месте происшествия находятся 40 сотрудников PSP и TSO из Лодзинского воеводства. По словам представителя пожарной службы Лодзи Лукаша Гурчинского, пожар все еще не контролируется.

По предварительной информации, пять человек получили ранения.

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Спикер уточнил, что экстренные службы получили "сообщение о взрыве" около 14:25. По его словам, вероятно, взорвались аэрозольные баллоны, которые готовились к утилизации. Этот взрыв привел к пожару, который охватил около 500 квадратных метров площади этой свалки, сказал Гурчинский.

Он признал, что "этот пожар трудно контролировать из-за того, что мы не имеем полных знаний о материалах, которые сгорели". "Кроме того, мы имеем дело с очень высокими температурами, что затрудняет работу", – добавил он.

По словам Адама Стеньпки, представителя Воеводской медицинской спасательной станции в Лодзи, свидетели инцидента доставили одного пострадавшего в больницу. Бригады оказали помощь пяти лицам. Один пострадавший находился в состоянии средней тяжести, четверо – получили легкие ранения.

Напомним, в начале мая в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.