В Польше произошел взрыв и пожар на мусороперерабатывающем заводе, есть пострадавшие
Новости — Понедельник, 1 июля 2024, 19:10 —
На мусороперерабатывающем заводе в Воля-Ласка, что вблизи польского города Лодзь, произошел взрыв и пожар.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.
Инцидент произошел на территории компании TWK-ZAG в Воля-Ласка. Это завод по переработке и утилизации отходов. Сейчас на месте происшествия находятся 40 сотрудников PSP и TSO из Лодзинского воеводства. По словам представителя пожарной службы Лодзи Лукаша Гурчинского, пожар все еще не контролируется.
По предварительной информации, пять человек получили ранения.
Спикер уточнил, что экстренные службы получили "сообщение о взрыве" около 14:25. По его словам, вероятно, взорвались аэрозольные баллоны, которые готовились к утилизации. Этот взрыв привел к пожару, который охватил около 500 квадратных метров площади этой свалки, сказал Гурчинский.
Он признал, что "этот пожар трудно контролировать из-за того, что мы не имеем полных знаний о материалах, которые сгорели". "Кроме того, мы имеем дело с очень высокими температурами, что затрудняет работу", – добавил он.
По словам Адама Стеньпки, представителя Воеводской медицинской спасательной станции в Лодзи, свидетели инцидента доставили одного пострадавшего в больницу. Бригады оказали помощь пяти лицам. Один пострадавший находился в состоянии средней тяжести, четверо – получили легкие ранения.
Напомним, в начале мая в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.