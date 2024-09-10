В Испании закрыли единственное дело о пытках во времена диктатора Франко

Суд Мадрида закрыл дело по иску 68-летнего Хулио Пачеко Епеса, который утверждал, что полицейские пытали его после задержания в конце режима диктатора Франсиско Франко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Епес в феврале 2023 года подал иск против четырех бывших полицейских, которые его, как он утверждал, задержали в августе 1975 года за принадлежность к левому радикальному движению, выступавшему против Франко.

По словам Йепеса, после задержания его пытали несколько дней в мадридском отделении полиции, прежде чем посадить за "терроризм".

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В мае 2023-го мадридский суд принял к рассмотрению иск мужчины, заявив о возможных доказательствах "преступлений против человечности и пыток".

Но 31 июля 2024 года суд закрыл дело, поскольку для объявления уголовных обвинений истек срок, а преступления, описанные в иске, подпадают под действие закона об амнистии, принятого в Испании в 1977 году.

В комментарии AFP Йепес назвал решение ужасным, но добавил, что обжаловал решение суда Мадрида и готов "продолжать борьбу" вплоть до Конституционного суда Испании и европейских судов.

Amnesty International в своем заявлении пообещала "продолжать борьбу, чтобы разрушить стену безнаказанности, обеспечить расследование преступлений против человечности, совершенных во времена франкизма, и привлечение виновных к ответственности".

Генерал Франко пришел к власти в Испании в результате гражданской войны 1936-1939 годов и правил до своей смерти в 1975-м. Он установил режим государственного террора и национальной пропаганды через контролируемые СМИ и государственную систему образования.

Лишь в 2007 году в Испании был принят закон об исторической памяти, который был призван признать страдания жертв франкизма. В то же время в стране до сих пор продолжается процесс переосмысления франкистской эпохи.