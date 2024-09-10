В Іспанії закрили єдину справу про тортури за часів диктатора Франко

Суд Мадрида закрив справу за позовом 68-річного Хуліо Пачеко Єпеса, який стверджував, що поліцейські катували його після затримання наприкінці режиму диктатора Франсіско Франко.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Єпес у лютому 2023 року подав позов проти чотирьох колишніх поліцейських, які його, як він стверджував, затримали у серпні 1975 року за приналежність до лівого радикального руху, що виступав проти Франко.

За словами Єпеса, після затримання його катували кілька днів у мадридському відділенні поліції, перш ніж ув'язнити за "тероризм".

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У травні 2023-го мадридський суд прийняв до розгляду позов чоловіка, заявивши про можливі докази "злочинів проти людяності та катувань".

Але 31 липня 2024 року суд закрив справу, оскільки для оголошення кримінальних звинувачень минув термін, а злочини, описані в позові, підпадають під дію закону про амністію, ухваленого в Іспанії у 1977 році.

У коментарі AFP Єпес назвав рішення жахливим, але додав, що оскаржив ухвалу суду Мадрида і готовий "продовжувати боротьбу" аж до Конституційного суду Іспанії та європейських судів.

Amnesty International у своїй заяві пообіцяла "продовжувати боротьбу, щоб зруйнувати стіну безкарності, забезпечити розслідування злочинів проти людяності, скоєних за часів франкізму, і притягнення винних до відповідальності".

Генерал Франко прийшов до влади в Іспанії в результаті громадянської війни 1936-1939 років та правив до своєї смерті у 1975-му. Він встановив режим державного терору і національної пропаганди через контрольовані ЗМІ і державну систему освіти.

Лише в 2007 році в Іспанії був ухвалений закон про історичну пам'ять, який був покликаний визнати страждання жертв франкізму. Водночас у країні й досі триває процес переосмислення франкістської доби.