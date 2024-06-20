Власти Испании хотят закрыть организацию, которая продвигает наследие диктатора Франко

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил, что правительство начало судебный процесс для ликвидации Национального фонда Франсиско Франко (FNFF) – организации, которая занимается продвижением наследия испанского диктатора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC.

В заявлении 20 июня Уртасун объявил, что инициировал судебный процесс с целью роспуска FNFF из-за несоблюдения законодательства, которое запрещает любые попытки прославления режима Франко.

Речь идет о первом этапе, который предусматривает запросы в испанских структур, ответственных за выполнение Закона о демократической памяти, для получения информации, что и может стать основанием для иска о ликвидации организации.

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Далее Минкульт Испании инициирует составление отчета, фиксирующего нарушения, и обращается в генеральную прокуратуру, после чего дело должно поступить в суд. Уртасун подчеркнул, что именно судьи будут решать судьбу FNFF.

В самом фонде действия испанского министра назвали "гротескными".

"Мы считаем непонятным, что они направлены исключительно против Национального фонда Франсиско Франко, который выполняет эти цели, представляющие общий интерес, о чем свидетельствует наша деятельность и законодательно утвержденный устав", – заявила организация.

Закон о демократической памяти, принятый в Испании почти два года назад, призван обеспечить "справедливость, возмещение и достоинство" жертвам гражданской войны в стране и последующей диктатуры.

Франсиско Франко захватил власть в Испании в результате военного переворота против демократически избранного республиканского правительства в 1936 году.

Основанный менее чем через год после смерти Франко в ноябре 1975 года, FNFF существует для "распространения и содействия изучению жизни, мысли, наследия и деятельности" человека, который, как указано на его сайте, "руководил судьбой Испании между 1936 и 1977 годами".