На территории Испании демонтировали последний памятник диктатору Франко

Последняя статуя диктатора ХХ века Франсиско Франко была демонтирована на испанской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Это произошло после того, как крошечный анклав Мелилья на средиземноморском побережье Африки проголосовал за снос памятника фашистскому диктатору. Только крайняя правая партия Vox в Мелильи голосовала против демонтажа.

Рабочие разрушили край постамента и сняли скульптуру генерала Франко, стоявшую у ворот города.

Статуя, изготовленная скульптором Энрике Ново Альваресом, была установлена ​​в честь Франсиско Франко в 1978 году, через три года после смерти диктатора.

Генерал Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году. Более 30 000 человек были убиты в гражданской войне в Испании 1936-39 годов, когда националистические силы Франко одержали победу над республиканским правительством.

Затем он возглавил режим государственного террора и национальной пропаганды через контролируемые СМИ и государственную систему образования.

Только в 2007 году в Испании был принят закон об исторической памяти, который был призван признать страдания жертв франкизма.

Согласно этому закону символы диктатуры постепенно демонтировали, в том числе другие статуи по всей Испании.