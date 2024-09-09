В немецкой оппозиции набросились на Шольца после намеков на мирные переговоры с РФ

В главной оппозиционной партии Германии – Христианско-демократическом союзе (ХДС) – жестко раскритиковали канцлера Олафа Шольца за слова о том, что пора начинать искать способы завершать войну.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитический представитель ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что Шольц "подвергается российской пропаганде" и продолжает цепляться за старые иллюзии Берлина о правителе России Владимире Путине.

Он добавил, что слова Шольца перечеркивают его выдающееся заявление о "поворотной точке" в политике безопасности Германии вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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Кизеветтер заявил, что попытки Шольца выставить себя "канцлером мира" могут дорого обойтись Германии и союзникам, "делают ситуацию в Украине хуже и таким образом ослабляют безопасность Европы и Германии".

СМИ отметили, что комментарии Шольца появились на фоне приближения выборов в восточной земле Бранденбург, где его однопартиец, земельный премьер Дитмар Войдке будет тесно конкурировать с ультраправой "Альтернативой для Германии" (подробно о значении местных выборов – в статье Угроза с двух флангов: как "друзья Путина" могут впервые получить власть в Восточной Германии).

Напомним, в большом интервью ZDF Шольц высказался за присутствие России на следующем Саммите мира и сказал, что "настал тот момент, когда мы должны обсуждать, как можно завершить войну и достичь мира быстрее, чем сейчас представляется возможным".

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.