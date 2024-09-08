Опрос NYT: Рейтинги Харрис и Трампа сравнялись за два месяца до выборов

Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис имеют примерно одинаковый общенациональный рейтинг за чуть более чем восемь недель до дня президентских выборов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует опубликованный в воскресенье, 8 сентября, опрос The New York Times и Сиенского колледжа.

Согласно опросу, рейтинги Харрис и Трампа примерно одинаковы – 48% против 47% – и почти не изменились по сравнению с аналогичным опросом конца июля, когда президент Джо Байден снялся с избирательной гонки.

Что касается так называемых ключевых штатов, результаты в которых определяют судьбу президентских выборов, то отрыв между обоими кандидатами там в пределах статистической погрешности.

Реклама:

Демократка лидирует в Висконсине (50% против 47% у Трампа), Мичигане (49% против 47%) и Пенсильвании (49% против 48%), зато в Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Аризоне у обоих кандидатов по 48%.

Как отмечает NYT, после резкого роста рейтинга после объявления кандидатуры вице-президента Харрис встала перед задачей удержать поддержку электората.

Среди таких ключевых категорий избирателей, как женщины, молодежь и латиноамериканские избиратели, она смогла частично улучшить позиции. Но поддержкой последних она еще не смогла заручиться в достаточной степени.

Кроме того, 28% опрошенных американских выборов считают, что им нужно больше узнать о Камале Харрис – в отношении Трампа такое сказали только 9%. И только 25% считают, что Харрис станет реальным изменением по сравнению с Байденом, тогда как о ее оппоненте так говорят 53%.

Напомним, Дональд Трамп формально стал кандидатом в президенты от республиканцев во время съезда партии 15-18 июля. А Камала Харрис символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента США на съезде демократов 19-22 августа.

Фактически она начала кампанию еще в конце июля, когда о решении не баллотироваться на второй срок объявил президент Джо Байден, и с тех пор ее рейтинг в опросах стабильно рос.

Читайте также о том, как меняется кампания оппонента Харрис Дональда Трампа и какие ошибки он совершает: Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США.