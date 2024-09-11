В Сербии отменили решение об экстрадиции критика режима Лукашенко

Апелляционный суд Белграда отменил решение суда первой инстанции об экстрадиции белорусского активиста и критика режима Александра Лукашенко Андрея Гньота, объявленного в розыск на родине.

Об этом порталу N1 сообщил адвокат белоруса Филипп Софиянич, передает "Европейская правда".

По словам Софиянича, опубликованное решение апелляционного суда отменяет предыдущее решение об экстрадиции Гньоты в Беларусь.

"Я считаю, что решение основано на законе, справедливое и что Апелляционный суд в третий раз принял решение так, как мы и ожидали", – добавил он.

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Теперь дело об экстрадиции белорусского активиста в третий раз вернется в Высокий суд Белграда для повторного рассмотрения. Софиянич подтвердил, что в случае нового решения об экстрадиции его будут обжаловать.

Гнет – белорусский кинорежиссер и откровенный критик авторитарного лидера Александра Лукашенко. Он снимал массовые протесты, вспыхнувшие в 2020 году против переизбрания Лукашенко, и освещал жестокое подавление инакомыслия, а затем бежал из страны в Сербию.

Сербские власти арестовали Гньота 30 октября 2023 года в аэропорту Белграда на основании ордера Интерпола, выданного по запросу белорусских властей за предполагаемое уклонение от уплаты налогов, и суд постановил экстрадировать режиссера в Беларусь.

Несколько международных организаций, в том числе Amnesty International, Комитет защиты журналистов и Международная федерация по правам человека, призвали Сербию не выдавать Гньота.

В августе Европейский Союз призвал Беларусь освободить всех политзаключенных – их более 1300.