У Сербії скасували рішення про екстрадицію критика режиму Лукашенка

Апеляційний суд Белграда скасував рішення суду першої інстанції про екстрадицію білоруського активіста та критика режиму Александра Лукашенка Андрія Гньота, оголошеного в розшук на батьківщині.

Про це порталу N1 повідомив адвокат білоруса Філіп Софіянич, передає "Європейська правда".

За словами Софіянича, опубліковане рішення апеляційного суду скасовує попереднє рішення про екстрадицію Гньоти до Білорусі.

"Я вважаю, що рішення засноване на законі, справедливе і що Апеляційний суд втретє прийняв рішення так, як ми і очікували", – додав він.

Реклама:

Тепер справа про екстрадицію білоруського активіста втретє повернеться до Високого суду Белграда для повторного розгляду. Софіянич підтвердив, що в разі нового рішення про екстрадицію його оскаржуватимуть.

Гньот – білоруський кінорежисер і відвертий критик авторитарного лідера Александра Лукашенка. Він знімав масові протести, що спалахнули у 2020 році проти переобрання Лукашенка, і висвітлював жорстоке придушення інакомислення, а потім втік з країни до Сербії.

Сербська влада заарештувала Гньота 30 жовтня 2023 року в аеропорту Белграда на підставі ордера Інтерполу, виданого на запит білоруської влади за ймовірне ухилення від сплати податків, і суд постановив екстрадувати режисера до Білорусі.

Кілька міжнародних організацій, зокрема Amnesty International, Комітет захисту журналістів і Міжнародна федерація з прав людини, закликали Сербію не видавати Гньота.

У серпні Європейський Союз закликав Білорусь звільнити всіх політв’язнів – їх понад 1300.