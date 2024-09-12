В Латвии прокремлевскую активистку приговорили к году тюрьмы

Видземский окружной суд в Латвии отменил приговор суда первой инстанции и приговорил к реальному тюремному сроку на один год прокремлевскую активистку Елену Крейле по делу об оправдании геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления.

Об этом агентство LETA выяснило в суде, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ранее суд первой инстанции приговорил Крейле к условному тюремному заключению. Окружной суд изменил условное наказание на реальный тюремный срок.

Теперь приговор можно будет обжаловать в Верховном суде.

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Крейле неоднократно носила в публичных местах и на публичных мероприятиях сумку с символом "Z", который используется в России как символ поддержки войны против Украины.

Кроме того, возле посольства России в Риге она выразила поддержку стране-агрессору в то время, когда там проходила акция протеста против войны в Украине.

Крейле регулярно совершала и другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии.

Напомним, летом стало известно об инциденте в Риге, когда двое мужчин сорвали флаг Украины.

Еще ранее стало известно, что государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку в центре Риги военных преступлений России и прославление хозяина Кремля Владимира Путина.

Также латвийская государственная полиция задержала двух граждан Латвии, которые весной сорвали украинский флаг с одного из зданий в Риге.