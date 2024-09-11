СМИ: Британия позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по России

Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.

Об этом узнало издание The Guardian от источников в британском правительстве, пишет "Европейская правда".

Как утверждается, решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично и, скорее всего, не будет объявляться.

Один из источников отметил The Guardian, что без такого решения не состоялся бы совместный визит главы британского МИД Дэвида Лемми и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев.

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В материале говорится, что британская сторона якобы считает публичное заявление использования ракет дальнего радиуса действия для ударов по России "чрезмерно провокационным".

Также "вполне вероятно", что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "чтобы избежать необдуманных или ненужных атак", говорится в материале.

Известно, что вопрос дальнобойных ударов по России планируют обсуждать во время встречи британского премьера Кира Стармера с Байденом в Белом доме в эту пятницу, 13 сентября.

Во время пресс-конференции в Киеве руководители внешнеполитических ведомств США и Великобритании отказались комментировать по сути разрешение на такие действия, но отметили, что передадут пожелания Украины.

СМИ ранее писали, что в Британии поддерживают идею ударов ракетами Storm Shadow по целям в России, однако публично не призывают к ней, ведь опасаются ухудшения отношений с США.