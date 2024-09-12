Президент Литвы: Хотим приобрести для Украины ЗРК малой дальности

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что его государство ожидает "положительного решения" по поводу приобретения зенитно-ракетных систем малой дальности для Украины в ближайшее время.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 12 сентября, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Науседа отметил, что с начала полномасштабного вторжения Литва уже предоставила Украине помощь в сфере безопасности на 647 млн евро, а также обязалась ежегодно выделять на эти цели 0,25% ВВП, или около 190 миллионов евро.

"Мы также изучаем возможность приобретения зенитно-ракетных комплексов малой дальности для украинских систем ПВО. Надеюсь, что в течение двух-трех недель мы получим положительный результат и сможем передать эти системы украинцам", – добавил он.

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Президент Литвы также напомнил, что его страна инвестирует 10 млн евро в производство украинского дальнобойного оружия "Паляница", а также заинтересована в сотрудничестве в изготовлении морских дронов.

"Литва и в дальнейшем будет продолжать работать с союзниками для мобилизации поддержки Украины. Как на заседаниях Европейского совета, так и на заседаниях НАТО я всегда подчеркиваю, что помощь должна быть увеличена, поскольку нынешние объемы и скорость ее предоставления недостаточны", – подчеркнул литовский президент.

Он заявил, что Запад должен как можно быстрее передать Украине ракеты большой дальности, истребители и системы ПВО.

Также на пресс-конференции Науседа пообещал совместно с Украиной победить в войне "монстра".

В конце августа Литва отчиталась об очередном пакете военной помощи, который передала Киеву.